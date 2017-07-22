مصر .. الإعدام شنقا لـ28 متورطا في اغتيال هشام بركات

حسب ما أوردته وكالة الأنباء المصرية، فإنّ جنايات القاهرة أدانت بضلوع المتهمين الـ 28 في قضية اغتيال "بركات"، مشيرة إلى أن القضية ضمت 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان.

وتضمنت الأحكام، السجن لـ25 عاما في حق 15 متهما، والسجن المشدد لـ 15 عاما في حق 8 متهمين والسجن المشدّد لعشر سنوات في حق 15 متهما آخرا، فضلا عن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية في حق "محمد كمال" القيادي في جماعة الإخوان، وذلك لوفاته قبل الفصل في الدعوى.

للإشارة، سبق للمحكمة أن قررت في جلسة سابقة بإحالة 30 متهما إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار أحكام إعدامهم.