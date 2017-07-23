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مظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني تجاه الأقصى

نشر يوم 2017/07/23 1876 0 عمر.ت مظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني تجاه الأقصى
تظاهر المئات من الأشخاص أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية تنديدا بالتصعيد الصهيوني تجاه المسجد الأقصى وللمطالبة بادانة الكيان الصهيوني على هذه الممارسات.

وحسبما أفادت به وسائل إعلام، الأحد، فإن المظاهرة التي دعت اليها " الرابطة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان" شارك فيها حوالي 500 شخص من جنسيات مختلفة.

ورفع المتظاهرون شعارات كتب عليها "الحرية لفلسطين" وأعلاما فلسطينة، فضلا عن تلاوة آيات من القرآن الكريم وأدعية من أجل المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني.

ويشهد المسجد الأقصى تصعيدا لم يشهد له مثيل من قبل، حيث قام جيش الكيان الصهيوني بوضع بوابات الكترونية في مدخل المسجد  الأمر الذي رفضه الفلسطنيون.

 

وخرج الفلسطنيون في مظاهرات واسعة احتجاجا على هذه الاجراءات الأمنية وللمطالبة بنزع البوابات الالكترونية.   

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