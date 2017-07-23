مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا غدا الاثنين حول الأوضاع في القدس

وذكرت بعثة الصين لدى الأمم المتحدة والتي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر جويلية، أن الاجتماع سيعقد خلف أبواب مغلقة. ودعت كل من مصر وفرنسا والسويد أمس السبت إلى عقد هذا الاجتماع .

وللإشارة، كان ثلاثة فلسطينيين استشهدوا أول أمس الجمعة، في إطلاق نار من طرف شرطة الاحتلال الإسرائيلي فيما أصيب أكثرمن 400 أخرين خلال سلسلة مواجهات في كل من شرق القدس والضفة الغربية وقطاع غزة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن احتجاجات على نصب بوابات الكترونية على مداخل المسجد الأقصى فيما سمي ب" جمعة الغضب.