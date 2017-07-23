أردوغان في السعودية لبحث الأزمة القطرية

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان في السعودية التي استهل جولته بزيارتها، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وغيره من كبار المسؤولين، قبل أن يغادر إلى الكويت التي تقود جهود الوساطة بين مجموعة المقاطعة الأربع وقطر.

وحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، فإن الدوحة ستكون المحطة الأخيرة في جولة أردوغان الخليجية يوم غد الإثنين.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للرئيس التركي وتعهد عشية جولته الخليجية ببذل أنقرة كل ما في وسعها من جهود لتسوية خلاف الأشقاء الخليجيين.

وفي حديث للصحفيين، اعتبر أن المشاكل السياسية مؤقتة، داعيا السعودية والإمارات وباقي بلدان الخليج العربية إلى الإستثمار في الإقتصاد التركي.