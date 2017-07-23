اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء لمناقشة الأوضاع في القدس

ونقل بيان للجامعة العربية نقلا عن محمود العفيفي أن هذا الإجتماع يخصص لبحث اعتداءات واجراءات الكيان الصهيوني الأخيرة في مدينة القدس المحتلة و المسجد الأقصى.

وأضاف ذات البيان، أنه في ضوء الإتصالات المكثفة التي جرت على مدى الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وبناء على طلب من المملكة الأردنية دعمه عدد من الدول الأعضاء في الجامعة فقد تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وأوضح أن الاجتماع الطارئ سيخصص للنظر في موضوع الاعتداءات والإجراءات التي اتخدها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وفي حرم المسجد الأقصى الشريف.