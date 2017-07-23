الجامعة العربية.. القدس "خط أحمر" والكيان الصهيوني "يلعب بالنار"

وجاء في بيان صادر عن الأمين العام لجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، أن القدس "خط أحمر" لا يقبل المسلمون والعرب المساس بها، متهما في نفس الوقت سلطات الكيان الصهيوني بـ "اللعب بالنار" وبمحاولة اشعار نار الفتنة مع العالمين الاسلامي والعربي من خلال الاجراءات الأمنية التي فرضتها للدخول إلى الحرم القدسي.

وعتبر "أحمد أبو الغيط"، أن هذه الاجراءات الأمنية المفروضة هي محاولة لاستكمال مشروع تهويد المدينة المقدسة، والاستيلاء على البلدة القديمة التي لا تعترف أي دولة في العالم بسيادة إسرائيل عليها.

وحذر الأمين العام، الحكومة الصهيونية من "الانجراف وراء دعاوى القوى اليهودية المتطرفة التي صارت - كما يتضح للجميع- تقبض على زمام السياسة الإسرائيلية".

وتأتي تصريحات أبو الغيط بعد الاجراءات الأمنية التي تم فرضها بالقوة تجاه المسجد الأقصى المبارك، حيث قامت بوضع بوبات الكترونية في مدخل المسجد الأمر الذي رفضه الفلسطنيون وخرجوا في مظاهرات واسعة احتجاجا على هذا التصعيد الأمني.