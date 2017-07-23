تقرير صهيوني عن ازالة البوابات الإلكترونية من محيط الأقصى

قالت القناة دون أن تكشف مصادرها، إنّه بعد حالة التوتر الأمني الكبير في القدس والضفة الغربية، بسبب البوّابات الإلكترونية، تتجه الشرطة بدءً من الليلة لإزالة البوابات الإلكترونية، ووضع قوات شرطية على أبواب المسجد الأقصى تقوم بعمليات تفتيش يدوية من خلال استخدام الهروات المعدنية.

وأشارت القناة، إلى أنّ رئيس الشرطة الإسرائيلية "يورام هيلفي" ورئيس بلدية القدس "نير بركات" يدعمان هذا الحل، مفيدة أنّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سيجتمع الأحد لمناقشة التطورات الأمنية في القدس.

في غضون ذلك، واصل الفلسطينيون ولليوم السابع على التوالي رفضهم الدخول إلى المسجد الأقصى من خلال البوابات الإلكترونية، التي وضعتها الشرطة على مداخل المسجد الأحد الماضي.

ويحتشد مئات الفلسطينيين في ساعات النهار والآلاف في ساعات الليل في منطقة باب الأسباط لأداء الصلوات، وللتعبير عن رفضهم دخول المسجد الأقصى من خلال هذه البوابات.

وشهدت القدس وكافة المدن الفلسطينية الرئيسية الأخرى أمس مظاهرات غاضبة نصرة للمسجد الأقصى، تخللتها مواجهات مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة المئات.