أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عربية

تقرير صهيوني عن ازالة البوابات الإلكترونية من محيط الأقصى

نشر يوم 2017/07/23 617 0 أمينة داودي تقرير صهيوني عن ازالة البوابات الإلكترونية من محيط الأقصى
ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، الأحد، إنّ شرطة الكيان الصهيوني ستزيل البوابات الإلكترونية من محيط المسجد الأقصى، وستلجأ للتفتيش اليدوي على خلفية التوتر الأمني الكبير في القدس والضفة الغربية.

 قالت القناة دون أن تكشف مصادرها، إنّه بعد حالة التوتر الأمني الكبير في القدس والضفة الغربية، بسبب البوّابات الإلكترونية، تتجه الشرطة بدءً من الليلة لإزالة البوابات الإلكترونية، ووضع قوات شرطية على أبواب المسجد الأقصى تقوم بعمليات تفتيش يدوية من خلال استخدام الهروات المعدنية.

وأشارت القناة، إلى أنّ رئيس الشرطة الإسرائيلية "يورام هيلفي" ورئيس بلدية القدس "نير بركات" يدعمان هذا الحل، مفيدة أنّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سيجتمع الأحد لمناقشة التطورات الأمنية في القدس.

في غضون ذلك، واصل الفلسطينيون ولليوم السابع على التوالي رفضهم الدخول إلى المسجد الأقصى من خلال البوابات الإلكترونية، التي وضعتها الشرطة على مداخل المسجد الأحد الماضي.

ويحتشد مئات الفلسطينيين في ساعات النهار والآلاف في ساعات الليل في منطقة باب الأسباط لأداء الصلوات، وللتعبير عن رفضهم دخول المسجد الأقصى من خلال هذه البوابات.

وشهدت القدس وكافة المدن الفلسطينية الرئيسية الأخرى أمس مظاهرات غاضبة نصرة للمسجد الأقصى، تخللتها مواجهات مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة المئات.

 

 

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا