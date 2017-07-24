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السودان يدعو للضغط على الإحتلال الصهيوني

نشر يوم 2017/07/24 349 0 نبيلة غزالي السودان يدعو للضغط على الإحتلال الصهيوني
طالبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الإثنين، المجتمع بتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، داعية إلى "الضغط بقوة على الاحتلال الصهيوني عن الاعتداءات الغاشمة على الأبرياء، والسماح للمصلين بأداء شعائرهم في المسجد الأقصى دون عوائق".

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان الخارجية السودانية، إنّ هذه الأخيرة نادت بضرورة السماح للفلسطينيين وكل المقدسيين بأداء شعائرهم دون قيود، بما  يتسق مع المواثيق وقواعد القانون الدولي الذي يكفل حرية العبادة والمعتقدات.

من جهة ثانية، اعتبر السودان، منع إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، إجراءً "تعسفيا واستفزازً لمشاعر المسلمين وانتهاكا صريحا لحرية ممارسة الشعائر الدينية".

للذكر، فإن سلطات الاحتلال الاسرائيلي منعت اقامة صلاة الجمعة في الحرم القدسي، وأعلنته منطقة عسكرية، في أول إجراء من نوعه منذ قرابة نصف قرن، في تجاوز إضافي وصريح للأعراف والقوانين الدولية.

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