السودان يدعو للضغط على الإحتلال الصهيوني

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان الخارجية السودانية، إنّ هذه الأخيرة نادت بضرورة السماح للفلسطينيين وكل المقدسيين بأداء شعائرهم دون قيود، بما يتسق مع المواثيق وقواعد القانون الدولي الذي يكفل حرية العبادة والمعتقدات.

من جهة ثانية، اعتبر السودان، منع إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، إجراءً "تعسفيا واستفزازً لمشاعر المسلمين وانتهاكا صريحا لحرية ممارسة الشعائر الدينية".

للذكر، فإن سلطات الاحتلال الاسرائيلي منعت اقامة صلاة الجمعة في الحرم القدسي، وأعلنته منطقة عسكرية، في أول إجراء من نوعه منذ قرابة نصف قرن، في تجاوز إضافي وصريح للأعراف والقوانين الدولية.