أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عربية

4 ضحايا في هجمات متفرقة في بغداد بالعراق

نشر يوم 2017/07/25 1175 0 عطار براهيم 4 ضحايا في هجمات متفرقة في بغداد بالعراق
قتل 4 أشخاص بينهم جندي وأصيب عدد آخر في هجمات متفرقة بالعاصمة العراقية بغداد، بحسب مصدر في الشرطة.

وقال المصدر أن عبوة ناسفة إنفجرت في سوق شعبي بمنطقة أم المعالف جنوبي بغداد، ما أدى الى مقتل 2 من المدنيين وإصابة 5 آخرين بجروح. 

وأضاف أن مجهولين قتلوا إعلامية تعمل مساعد مقدم برامج في إحدى القنوات التلفزيونية العراقية، طعنا بالسكاكين داخل شقتها شرقي بغداد. 

وفي منطقة الغدير شرقي بغداد  أطلق مسلحون يستقلون سيارة "بيك اب" النارعلى جندي، في وزارة الدفاع العراقية، فأردوه قتيلا ثم لاذوا بالفرار  بحسب المصدر. 

وأصيب مدنيان بجروح جراء إنفجارعبوة ناسفة قرب سوق شعبي بمنطقة التاجي شمالي بغداد. 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا