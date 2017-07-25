4 ضحايا في هجمات متفرقة في بغداد بالعراق

وقال المصدر أن عبوة ناسفة إنفجرت في سوق شعبي بمنطقة أم المعالف جنوبي بغداد، ما أدى الى مقتل 2 من المدنيين وإصابة 5 آخرين بجروح.

وأضاف أن مجهولين قتلوا إعلامية تعمل مساعد مقدم برامج في إحدى القنوات التلفزيونية العراقية، طعنا بالسكاكين داخل شقتها شرقي بغداد.

وفي منطقة الغدير شرقي بغداد أطلق مسلحون يستقلون سيارة "بيك اب" النارعلى جندي، في وزارة الدفاع العراقية، فأردوه قتيلا ثم لاذوا بالفرار بحسب المصدر.

وأصيب مدنيان بجروح جراء إنفجارعبوة ناسفة قرب سوق شعبي بمنطقة التاجي شمالي بغداد.