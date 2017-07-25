الدول المقاطعة لقطر تصدر قائمة إرهاب جديدة .. !!

وأصدرت كل السعودية والإمارات والبحرين ومصر في بيان مشترك، يضم قائمة كيانات وأفراد لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة بالسلطات القطرية تعمل على جمع الأموال وتدعيم "جبهة النصرة" وغيرها من الجماعات الإرهابية في سوريا.

والكيانات والأفراد المضافون إلى قوائم الإرهاب هي كالآتي:

أولا - الكيانات:

مؤسسة البلاغ الخيرية - اليمن

جمعية الإحسان الخيرية - اليمن

مؤسسة الرحمة الخيرية - اليمن

مجلس شورى ثوار بنغازي - ليبيا

مركز السرايا للإعلام - ليبيا

وكالة بشرى الإخبارية - ليبيا

كتيبة راف الله السحاتي - ليبيا

قناة نبأ - ليبيا

مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام - ليبيا.

ثانيا- الأفراد:

خالد سعيد فضل راشد البوعينين ( قطري الجنسية )

شقر جمعه خميس الشهواني ( قطري الجنسية)

صالح أحمد الغانم ( قطري الجنسية )

حامد حمد حامد العلي ( كويتي الجنسية )

عبدالله محمد علي اليزيدي ( يمني الجنسية)

أحمد علي أحمد برعود ( يمني الجنسية )

محمد بكر الدباء ( يمني الجنسية )

الساعدي عبدالله إبراهيم بوخزيم ( ليبي الجنسية )

أحمد عبد الجليل الحسناوي (ليبي الجنسية)

وكانت الدول الأربع أصدرت في 8 جوان الماضي بيانا أعلنت فيه قائمة إرهاب مشتركة مرتبطة بقطر تضمنت 59 فردا و12 كيانا.