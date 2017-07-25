جيش الكيان الصهيوني يعتقل 26 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية، فإن قوات الكيان الصهيوني اعتقلت 3 فلسطينين من بلدتي تل غربي نابلس وبيت إيبا شمالي المدينة ومخيم عين بيت الماء، و4 من مدينة قلقيلية وبلدة عزون شرقيها واخرين من مدينة جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من بلدات كوبر شمالي رام الله، نعلين وبدرس غربي المدينة، وأخر من بلدة بروقين غربي سلفيت. كما طالت سلسلة الاعتقالات الواسعة 5 مواطنين من بلدات تقوع شرقي بيت لحم، حوسان غربي المدينة، وبيت فجار جنوبها، و3 من بلدتي يطا ودورا جنوبي الخليل، وبيت أمر شمالي المدينة، و4 من مخيم عين السلطان شمالي أريحا.

من جهة أخرى-يضيف المصدر ذاته- أصيب شابان فلسطينيان بعيارات نارية خلال مواجهات مع جيش الكيان الصهيوني في نابلس.