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مقتل 8 مدنيين في غارات جوية بسوريا

نشر يوم 2017/07/25 185 0 إكرام.ق مقتل 8 مدنيين في غارات جوية بسوريا
قتل ثمانية مدنيين في غارات جوية على منطقة الغوطة الشرقية بسوريا، وأصيب 30 شخص آخرين في غارات جوية شنتها طائرات حكومية تابعة لنظام بشار الأسد على معقل للمعارضة بالقرب من العاصمة السورية دمشق.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها مدنيون منذ سريان الهدنة التي كانت بوساطة روسية وتركية، فى الغوطة الشرقية السبت الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "رويترز"، أن من بين القتلى خمسة أطفال وامرأتان، حسب ما كشفه الدفاع المدني في ريف دمشق في بيان له نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وقال الدفاع المدني في بيانه إن عدد الجرحى والمفقودين قد بلغ 50 شخصا، بعد الغارات الجوية التي وقعت ليلة أمس بالتوقيت المحلي ، في حين لم يرد الجيش السوري على هذه الغارات، كما لم تذكر وسائل الإعلام الحكومية أي شيء عن وقوع أي ضربات جوية.

 

 

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