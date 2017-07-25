اليمن يشهد أكبر تفشي لوباء الكوليرا في العالم

وحسب ما نشره أدهانوم في موقعي التواصل الاجتماعي "فايسبوك" "و تويتر" بالتزامن مع الزيارة التي قام بها إلى اليمن، فإن اليمن يواجه أكبر تفشي لوباء الكوليرا في العالم، موضحا إلى أن المنظمة ستقوم كل ما في وسعها لتعزيز الاستجابة لهذا الوباء.

ووجه أدهانوم شكره إلى فريق المنظمة، للمجهودات التي بدلوها في ظل التحديات الصعبة التي يمر بها اليمن.

للإشارة، وصل أدهانوم والمدير التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للطفولة يونيسف أنتوني ليك والمدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي ديفيد بيزلي إلى اليمن، من أجل الإطلاع على الوضع الانساني المتفاقم هناك .

وحسب آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية أمس الاثنين، فإن وباء الكوليرا حصد حوالي 1864 شخصا في حين اقتربت عدد الإصابات إلى 400 ألف منذ انتشار المرض في أفريل الماضي.