الجيش المصري يقضي على 40 ارهابيا في شمال سيناء

صرح المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة "تامر الرفاعي"، أن الجيش المصري مدعوما بغطاء جوي حاصر عدد من مواقع الارهابيين بمنطقة العريش والشيخ زويد ورفح ونفذ سلسلة من المدهمات والضربات الجوية أسفرت عن تدمير 20 مركبة من أنواغ مختلفة و4 درجات نارية و4 عربات مفخخة.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الجيش تمكن أيضا خلال عمليته العسكرية من تدمير 52 مخبأ تحتوي على مواد متفجرة وأدوات اتصال سلكية ولا سلكية فضلا عن تدمير 100 عبوة ناسفة و8 ورشات تستخدم في تصنيعها وضبط كميات من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية وبعض الوثائق الخاصة بالعناصرالارهابية.