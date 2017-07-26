حزب الله يعلن إخضاع مناطق "تحرير الشام"

أوضح الإعلام الحربي التابع لحزب الله، أن مقاتلي الهيئة باتوا محاصرين في منطقة تعرف باسم الملاهي ووادي حميد التابعتين لمدينة جرود عرسال.

وكشف المصدر ذاته أن مقاتلي "حزب الله" وجدوا صعوبات في طرد المسلحين بسبب تواجد لاجئين سوريين في تلك المدينة.

وفي السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام لبنانية أنّ قوات الجيش عززت من تواجدها في المدينة المذكورة سابقا لمنع تسلل عناصر مسلحة إليها.

ويُتوقع أن يلقي أمين عام لحزب الله "حسن نصر الله" خطابا تلفزيونيا على الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء الأربعاء.