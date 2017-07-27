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اليمن: الجيش يعلن سيطرته على قاعدة عسكرية في الساحل الغربي

نشر يوم 2017/07/27 931 0 عطار براهيم اليمن: الجيش يعلن سيطرته على قاعدة عسكرية في الساحل الغربي
أعلنت القوات الحكومية اليمنية، أمس الأربعاء، عن سيطرتها على قاعدة عسكرية كانت في قبضة الحوثيين وحلفائهم، من القوات الموالية للرئيس اليمني، السابق علي عبد الله صالح، في الساحل الغربي للبلاد حسب مصادر إعلامية.

وذكرت المصادر ذاتها، قول قيادة محور تعز، العسكري التابع للمنطقة العسكرية الرابعة في الجيش الموالي للحكومة اليمنية، في بيان، أن قوات الجيش الوطني سيطرت على معسكر خالد بن الوليد غرب تعز. 

وقال مصدر عسكري، السبت الماضي، أن قوات الجيش الوطني وكتائب تابعة للقيادي في المقاومة الشعبية، حمدي شكري  وجميعها موالية للحكومة، تمكنت من السيطرة على البوابة الغربية للمعسكر. 

ويعد المعسكر واحدا من أكبر المعسكرات اليمنية، ويسيطر عليه الحوثيون وحلفاؤهم منذ نحو 3 سنوات، ويقع في منطقة إستراتيجية تشرف على الطريق الرابط بين ميناء ومدينة الحديدة الساحلية ومحافظة تعز. 

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