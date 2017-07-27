بالفيديو- 100 ألف فلسطيني يدخلون الأقصى ويرفعون العلم

كان جمهور المصلين والمرجعيات الدينية، رفضوا الدخول إلى المسجد الأقصى عند صلاة العصر اليوم كما كان مقررا في السابق، بعد أن رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتح باب "حطة" ومنعت حراس المسجد الأقصى من فتحه.

وعرف الأقصى توافدا كبيرا للمصلين تلبية لدعوات وجهتها المرجعيات الدينية من أجل الاحتشاد والمشاركة في الدخول إلى المسجد.

للإشارة، كان الاحتلال الإسرائيلي نصّب بوابات الكترونية بعد عملية إطلاق نار نفدها 3 فلسطينيين عند أبواب المسجد الاقصى ما أدى إلى استشهادهم ومقتل جنديين صهيونيين، وعلى إثر ذلك رفض الفلسطينيون الدخول للمسجد إلا بعد إزالة الاحتلال الإسرائيلي لهذه البوابات.