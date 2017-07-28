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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 100 معتكف بالمسجد الأقصى

نشر يوم 2017/07/28 3011 0 عطار براهيم الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 100 معتكف بالمسجد الأقصى
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 معتكف داخل المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بينهم حراس, وتمت مصادرة هواتفهم.

وقال شهود عيان  أن الاحتلال الإسرائيلي،  شن حمملة إعتقال واسعة، طالة حارس الأقصى هو كذلك، وذلك بعد إقتحام جيش الإحتلال للمسجد ومحاصرة المصلى القبلي.

وأعلن الحراك الشبابي في القدس المحتلة، مساء أمس الخميس، النفير العام مطالبا الجميع  بالنزول للرباط في المسجد الأقصى المبارك، كي لا يفرض الإحتلال واقعا جديدا في  الحرم القدسي الشريف.

كما دعت أوساط مقدسية إلى الاحتشاد، والرباط في المسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة، والمشاركة في فعاليات نصرة الأقصى بالضفة الغربية وقطاع غزة عند أقرب نقاط إلتماس مع الإحتلال. 

 

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