الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 100 معتكف بالمسجد الأقصى

وقال شهود عيان أن الاحتلال الإسرائيلي، شن حمملة إعتقال واسعة، طالة حارس الأقصى هو كذلك، وذلك بعد إقتحام جيش الإحتلال للمسجد ومحاصرة المصلى القبلي.

وأعلن الحراك الشبابي في القدس المحتلة، مساء أمس الخميس، النفير العام مطالبا الجميع بالنزول للرباط في المسجد الأقصى المبارك، كي لا يفرض الإحتلال واقعا جديدا في الحرم القدسي الشريف.

كما دعت أوساط مقدسية إلى الاحتشاد، والرباط في المسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة، والمشاركة في فعاليات نصرة الأقصى بالضفة الغربية وقطاع غزة عند أقرب نقاط إلتماس مع الإحتلال.