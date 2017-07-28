بحسب بيان للخارجية المصرية، اليوم الجمعة، أفيد أنّ وزراء خارجية الدول الأربعة سيعقدون "اجتماعا تنسيقيا" السبت في "المنامة" لمتابعة تطورات الموقف من "الأزمة" مع قطر. وأشار البيان إلى أن الإجتماع سيعقد على مدى يومين.

وذكر المستشار "أحمد أبو زيد" المتحدث باسم الخارجية المصرية أنّ "تلك الإجتماعات تعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها، والتأكيد على مطالبها من دولة قطر، وتقييم مستجدات الوضع".

وأعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين في الخامس جوان الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب وهو الاتهام الذي نفته قطر.

وقدّمت هذه الدول قائمة من 13 مطلبا سلمها الوسيط الكويتي إلى قطر في 22 جوان الماضي كخطوة لحل الأزمة الدبلوماسية القائمة.

وجددت الولايات المتحدة الخميس دعوتها لكافة أطراف الأزمة الخليجية بعقد محادثات مباشرة للتوصل إلى حل لتلك الأزمة مضيفة أن بلادها على استعداد للمساعدة بالنصح والاستشارة، كلما طلب منها.

وأعربت "هيذر ناورت" المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن قلق بلادها تجاه الأزمة الخليجية، قائلة في مؤتمر صحفي: "الأزمة كانت في طريق مسدود ثم حدثت بعض التحركات ولكنها عادت لتصل إلى طريق مسدود وهذا بالطبع يقلقنا".

وأكدت "ناورت" أنّ واشنطن تريد للأزمة أن تنتهي إلى حل لأنّ "عمل أطراف الأزمة معا سيكون له فاعلية أكبر تجاه واحدة من أهم أولوياتنا، وهي هزيمة الإرهاب وتنظيم "داعش".وزراء خارجية مقاطعي قطر يجتمعون في المنامة السبت

يعقد وزراء خارجية مصر والسعودية والامارات والبحرين اجتماعا غدا السبت، في "المنامة" لمتابعة تطورات الموقف من "الأزمة" مع قطر.

بحسب بيان للخارجية المصرية، اليوم الجمعة، أفيد أنّ وزراء خارجية الدول الأربعة سيعقدون "اجتماعا تنسيقيا" السبت في "المنامة" لمتابعة تطورات الموقف من "الأزمة" مع قطر. وأشار البيان إلى أن الإجتماع سيعقد على مدى يومين.

وذكر المستشار "أحمد أبو زيد" المتحدث باسم الخارجية المصرية أنّ "تلك الإجتماعات تعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها، والتأكيد على مطالبها من دولة قطر، وتقييم مستجدات الوضع".

وأعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين في الخامس جوان الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب وهو الاتهام الذي نفته قطر.

وقدّمت هذه الدول قائمة من 13 مطلبا سلمها الوسيط الكويتي إلى قطر في 22 جوان الماضي كخطوة لحل الأزمة الدبلوماسية القائمة.

وجددت الولايات المتحدة الخميس دعوتها لكافة أطراف الأزمة الخليجية بعقد محادثات مباشرة للتوصل إلى حل لتلك الأزمة مضيفة أن بلادها على استعداد للمساعدة بالنصح والاستشارة، كلما طلب منها.

وأعربت "هيذر ناورت" المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن قلق بلادها تجاه الأزمة الخليجية، قائلة في مؤتمر صحفي: "الأزمة كانت في طريق مسدود ثم حدثت بعض التحركات ولكنها عادت لتصل إلى طريق مسدود وهذا بالطبع يقلقنا".

وأكدت "ناورت" أنّ واشنطن تريد للأزمة أن تنتهي إلى حل لأنّ "عمل أطراف الأزمة معا سيكون له فاعلية أكبر تجاه واحدة من أهم أولوياتنا، وهي هزيمة الإرهاب وتنظيم "داعش".