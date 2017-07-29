عراك قطري إماراتي في الأمم المتحدة!

وفقا لقناة "العربية"، أعلنت الشيخة "علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني" المندوبة القطرية في الأمم المتحدة، عن تعاون الدوحة مع مختلف الأجهزة الأممية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ودعم جهوده، وأكدت إدانة بلادها للإرهاب بجميع أشكاله وبغض النظر عن مبرراته.

على النقيض، شدّد السفير الإماراتي في واشنطن "يوسف العتيبة"، أنّ دول المقاطعة لقطر لديها "أدلة قاطعة تكفي لإدانة الدوحة بدعمها للميليشيات المسلحة في سوريا وليبيا والصومال"، إضافة إلى ما سماه "دعم قطر لتنظيم القاعدة ممثلا في جبهة النصرة في سوريا، واحتضانها لجماعة الإخوان، وحركتي حماس وطالبان" على حد قوله.