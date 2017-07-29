أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عربية

عراك قطري إماراتي في الأمم المتحدة!

نشر يوم 2017/07/29 2145 0 ليلى عيد عراك قطري إماراتي في الأمم المتحدة!
طلبت قطر من الأمم المتحدة، اليوم السبت، إدخالها في منظومة مواجهة الإرهاب، بعد تواصل اتهامها بدعم الإرهاب من "رباعي الحصار"، بالتزامن، واصل الإمارتيون تفنيد النظرة القطرية داخل أروقة الهيئة الأممية.

وفقا لقناة "العربية"، أعلنت الشيخة "علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني" المندوبة القطرية في الأمم المتحدة، عن تعاون الدوحة مع مختلف الأجهزة الأممية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ودعم جهوده، وأكدت إدانة بلادها للإرهاب بجميع أشكاله وبغض النظر عن مبرراته.

على النقيض، شدّد السفير الإماراتي في واشنطن "يوسف العتيبة"، أنّ دول المقاطعة لقطر لديها "أدلة قاطعة تكفي لإدانة الدوحة بدعمها للميليشيات المسلحة في سوريا وليبيا والصومال"، إضافة إلى ما سماه "دعم قطر لتنظيم القاعدة ممثلا في جبهة النصرة في سوريا، واحتضانها لجماعة الإخوان، وحركتي حماس وطالبان" على حد قوله.

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا