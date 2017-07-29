اليمن: استهداف ميناء "المخا" بقارب مفخخ

جاء في بيان للتحالف، أنّ المليشيات الحوثية استهدفت فجر اليوم السبت، ميناء "المخا" بـ "قارب مفخخ بالمتفجرات"، حيث اصطدم القارب بالرصيف البحري بالقرب من مجموعة سفن مما أوقع انفجار، ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح.

وأكدت قيادة التحالف، أنّ الميلشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، تواصل خرقها لكل الأعراف والقرارات الدولية، وتمارس استهداف أمن الموانئ اليمنية، وتهديد الملاحة الدولية، والأمن الإقليمي والعالمي، وأنها بهذه الممارسات الإجرامية تعيق وصول الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية، التي تجري حالياً وفي مقدمتها عمليات إيصال الأدوية الخاصة بعلاج الكوليرا للأراضي اليمنية.

وطالب بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن، المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع "صالح" بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 2216، لمنع هذه الممارسات الإجرامية.