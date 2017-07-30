الفرنسيون يتظاهرون مع العرب نصرة للأقصى

هتف المشاركون بحياة المقاومة، وطالبوا الدول الأوروبية بتحمل مسؤولياتها، والضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المسجد المبارك ووقف الإستيطان.

وقال رئيس "ائتلاف الشيخ ياسين" إنّ الأقصى خط أحمر، وأضاف "عبد الحكيم الصفريوي" أنّه يتعين على المسؤولين الفرنسيين تحمّل مسؤولية الأوضاع الخطيرة في فلسطين.

وكان الهدوء عاد صباح أمس السبت لمختلف أنحاء مدينة القدس بما فيها البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد أيام من المواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين الرافضين لتغيير الوضع القائم بالحرم القدسي الشريف.

وفتحت سلطات الاحتلال الجمعة جميع أبواب المسجد وسمحت بدخول الفلسطينيين إلى باحاته دون تحديد أعمار أو قيود. ووقعت مواجهات عصر الجمعة في منطقة باب الأسباط، حيث حاول المئات من الشبان المرور لأداء صلاة العصر بالمسجد الشريف.

ومنذ بداية أحداث القدس قبل أسبوعين، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 15 شهيدا، بينهم خمسة من مدينة القدس المحتلة وضواحيها كما سقط أكثر من 1400 جريح.

وكانت سلطات الاحتلال نصّبت في الرابع عشر من الشهر الجاري ممرّات وجسورا حديدية على أبواب الأقصى، وأثارت الخطوة غضبا شعبيا عارما بالقدس المحتلة، وباقي الأرضي الفلسطينية والعديد من المدن العربية والإسلامية، ما أجبر إسرائيل على التراجع ورفع القيود الجديدة على دخول المسجد الأقصى المبارك.