مصر: انتقادات وسخرية من "أسبوع تثبيت الدولة"

انتشر على تويتر مصطلح "فوبيا إسقاط الدولة" بعد كلمة ألقاها السيسي خلال مؤتمر الشباب الرابع الذي أقيم قبل أيام بمدينة الإسكندرية، طالب فيها بتخويف الشعب من سقوط النظام.

وكان "السيسي" طالب وسائل الإعلام خلال مؤتمر الشباب بنشر "فوبيا إسقاط الدولة المصرية" بين المصريين لإخافتهم من تبعات ما سماها محاولات إسقاط الدولة، مشيرا إلى أنّ هذه المحاولات بدأت عام 2011.

ولم تمر أيام على دعوة "السيسي" لنشر "فوبيا إسقاط الدولة" عند المواطنين حتى تصدرت الخطاب الإعلامي ضمن حملة أطلقت عليها بعض الصحف "أسبوع تثبيت الدولة".

وتحوّل التفاعل مع الفوبيا - التي طالب السيسي بنشرها بين المصرين، بمواقع التواصل إلى تغريدات اتخذت طابع السخرية.

وقال السياسي "أسامة رشدي" في تغريدة له "إن السيسي يطالب بأن تكون عند الشعب (فوبيا) من إسقاط الدولة! أنت تسقط الدولة عندما تنتهك كل القوانين والقيم، وتُـحوّل الدولة لجمهورية خوف، هذا هو السقوط".

من جهته، غرد الإعلامي جمال سلطان قائلا "قال السيسي في مؤتمر الشباب نحتاج إلى خلق فوبيا إسقاط الدولة؟! ألم ينتبه إلى أن الفوبيا مرض نفسي ووسواس يغيب الحقيقة".