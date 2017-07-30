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محمد السادس يعفو عن معتقلي "الحسيمة"

نشر يوم 2017/07/30 207 0 ليلى عيد محمد السادس يعفو عن معتقلي "الحسيمة"
أصدر العاهل المغربي، محمد السادس، اليوم الأحد، عفواً عن عدد من معتقلي احتجاجات ما يسمى بـ" حراك الحسيمة"، من بينها الفنانة "سيليا" (سليمة الزياني).

في بيان لوزارة العدل المغربية، وجّه محمد السادس عفو عن معتقلين لم يرتكبوا جرائم أو أفعالاً جسيمة في أحداث الحسيمة، وربطت وزارة العدل المغربية، بين عفو العاهل المغربي و"الظروف العائلية والإنسانية للمعتقلين"، وبين "تجسيد رعاية محمد السادس لأبناء منطقة الريف من رعاية ورأفة".

وأصدر محمد السادس في عيد الجلوس على العرش، الذي يحل  اليوم الأحد ، عفوا عن 1178 من السجناء  .

ومن الذين شملهم عفو العاهل المغربي، شباب من حزب العدالة والتنمية، الذين اعتقلوا وأدِينوا أمام القضاء المغربي، على خلفية ملف اشتهر باسم "الإشادة عبر تغريدات بمقتل السفير الروسي في تركيا".

 

 

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