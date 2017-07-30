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حزب الله" و"النصرة" يتبادلان جثث المقاتلين

نشر يوم 2017/07/30 239 0 هواري شالخ حزب الله" و"النصرة" يتبادلان جثث المقاتلين
أعلنت وسائل إعلامية تابعة لميليشيات "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أنّ عملية تبادل جثث المقاتلين مع جبهة النصرة ستبدأ هذا الأحد، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ، الخميس الماضي، بعد تبادل الجثث سيتم إطلاق سراح أسرى حزب الله، وسيغادر مقاتلو النصرة المنطقة إلى شمالي سوريا مع المدنيين الراغبين في الرحيل معهم.

ونص الإتفاق على خروج ما تبقى من مسلحي "جبهة النصرة" نحو إدلب في في سوريا ،وذالك بعد تأمين ممر لهم.

وفي المقابل، وافقت "جبهة النصرة" على الإفراج عن مسلحين من ميليشيات حزب الله المحتجزين لديها، وتسليم جثث آخرين.

أما الأسلحة الثقيلة التي سيتركها مسلحو النصرة في مواقعهم، فسوف تصادرها ميليشيات حزب الله وليس الجيش اللبناني.

 

 

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