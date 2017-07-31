بالفيديو والصور- اعدام قاتل طفلة في اليمن رميا بالرصاص

أظهر الفيديو، لحظات تنفيذ حكم القصاص، حيث نُقل المتهم مكبّل اليدين إلى ميدان الاعدام بالعاصمة اليمنية صنعاء، وسط جمع من المواطنين، كما أوضح جزء من المقطع المصور، شخصا يرتدي زيا عسكريا ويحمل في يده سلاحا رشاشا يقوم بإلقاء الجاني على الأرض قبل أن يوجه له طلقات على مستوى الرأس أردته قتيلا بعين المكان.

للتذكير، فإنّ جريمة اغتصاب وقتل الطفلة المسماة "رنا يحيى المطري" البالغة من العمر 3 سنوات، والتي وقعت قبل يوم واحد من عيد الفطر، أحدثت صدمة في اليمن لتتحول إلى قضية رأي عام.

وألقت قوات الأمن اليمنية القبض على الجاني المدعو "محمد مجاهد المغربي" البالغ من العمر 30 عاما، أين اعترف باختطاف واغتصاب "رنا"، وشرح تفاصيل ارتكابه الجريمة.