الصهاينة نهبوا سجلات العقار والوقف في الأقصى!

في تصريحات صحافية أوردها "العربية نت"، اعتبر "مركز القدس الدولي" أنّ الاحتلال يمهّد للتلاعب بالوثائق التي وضع يده عليها بهدف إلحاق الضرر بالأوقاف.

وتتعلق الوثائق المسروقة بالسجل العقاري وبأملاك دائرة الأوقاف التي تشكل ما نسبته 90 % من البلدة القديمة، وهي عبارة عن عقارات وأراضٍ ووقف إسلامي.

ومن شأن الحصول على الوثائق المذكورة، كشف تفاصيل وأسرار الأوقاف والتوقيعات الممهورة عليها، بما يمكّن ذلك تل أبيب من الحصول على التوقيعات، ومعرفة أصحاب الصلاحية فيها، وكيفية نقل أو طرق التصرف بملكية الوقف، والاطلاع على كل تفاصيلها ومحتوياتها، وفق وكالة (معا) الفلسطينية.

وذكر "مركز القدس الدولي" أن اللجنة الفنية التي شكلتها دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ستقوم بحصر حجم المفقودات من الوثائق المسروقة التي استحوذ عليها الاحتلال، سواء بمصادرة الأصول أو تصويرها، للتحرك ضد إسرائيل.

في المقابل، نفى الشيخ "عكرمة صبري"، خطيب المسجد الأقصى رئيس الهيئة الاسلامية العليا، حسب ما نقلته عنه وكالة (معا)، أن تكون اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة اعتداءات قوات الاحتلال وثّقت سرقة تلك الوثائق.