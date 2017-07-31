الأمن اللبناني يعلن تفكيك "خلية داعشية"

وفق ما أفادت به مراسلة "سكاي نيوز"، فإنّ الخلية إياها تتكون من 4 أشخاص يحملون الجنسية اللبنانية، وتبين أنّ الموقوفين ينشطون بين مدينتي "طرابلس" و"الضنية" في شمال لبنان.

وعثرت السلطات على صواريخ وبنادق ومسدسات حربية، إلى جانب عدد كبيرٍ من أجهزة التواصل اللاسلكية، والهاتفية والإلكترونية، وحافظات معلومات وشرائح تتضمن خرائط مفصلة لمنطقتي الشمال والبقاع وغيرها.

وتحدثت مراجع لبنانية عن تواصل أفراد الخلية مع قيادات مهمة في (داعش) بسوريا والعراق، بهدف تنسيق عمل التنظيم في داخل لبنان والخارج من النواحي الأمنية والميدانية واللوجستية والمالية.

وأفيد أنّ الخلية خزّنت كمية من الصواريخ والأسلحة الحربية ووسائل الإتصال داخل أحد المستودعات في إحدى ضواحي "طرابلس"، تمهيدا لاستخدامها في عمليات إرهابية مستقبلية بعد تحديد الأهداف والأوقات المناسبة للتنفيذ.

وجرى تحويل مبالغ مالية لأحد أبرز كوادر "داعش" ولمقاتلين أجانب في الداخل السوري، وإلى عدد من الخلايا الإرهابية التي تعمل لصالح "داعش" في عدد من الدول الأجنبية.