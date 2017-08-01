قوات سوريا الديموقراطية تسيطر على حي بالرقة

حسب تصريحات مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس"، فإن قوات سوريا الديموقراطية سيطرت ليل الاثنين إلى الثلاثاء على حي نزلة شحادة المتاخم لحي هشام بن عبد الملك" في جنوب مدينة الرقة.

وحسب مدير المرصد ، فقد انتهى وجود تنظيم "داعش" الإرهابي في الاحياء الجنوبية للرقة بعد التقاء القوات القادمة من جهة الشرق "هشام بن عبد الملك" مع تلك القادمة من جهة الغرب "نزلة شحادة".

وأكد المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردية، ابرز مكونات قوات سوريا الديموقراطية، نوري محمود لوكالة فرانس برس تقدم قواتنا جنوباً موضحا انه تم اخلاء الحيين من تنظيم " داعش" الإرهابي بشكل كامل تقريبا.

وتتركز المعارك حالياً جنوب وسط المدينة على اطراف حي هشام بن عبد الملك، حيث باتت قوات سوريا الديموقراطية ، حسب ما أفاد به مدير المرصد ،على بعد مئات الأمتار من المقر الرئيسي لتنظيم "داعش" الإرهابي الموجود في ساحة الساعة، وهي الساحة التي ينفذ فيها عمليات الاعدام .

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية، منذ شهرين معارك عنيفة ضد الجهاديين داخل الرقة، بدعم من التحالف الدولي، حيث باتت تسيطر على أكثر من 50 في المائة من مساحة المدينة.

وبحسب نوري محمود، يقوم التنظيم الإرهابي " داعش" باستغلال المدنيين ويستخدم الألغام والسيارات المفخّخة وطائرات استطلاع ويعتمد على الانفاق والانتحاريين من اجل تمديد فترة بقائه على قيد الحياة داخل الرقة".

ودفعت المعارك داخل الرقة الاف السكان إلى الفرار، كما حذرت منظمات انسانية دولية أمس من شح المواد الغذائية داخل المدينة مع إغلاق الأسواق التجارية أبوابها، ما دفع السكان إلى الاعتماد بشكل كامل على مخزونهم المتضائل.