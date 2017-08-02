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الصهاينة يعتقلون 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

نشر يوم 2017/08/02 2205 0 ليلى عيد الصهاينة يعتقلون 15 فلسطينيا في الضفة الغربية
اعتقلت قوات الإحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، 15 فلسطينيا بينهم نائب بالمجلس التشريعي خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية.

  حسب مصادر إعلامية فلسطينية، فإنّ قوات االإحتلال داهمت بلدة عصيرة الشمالية واعتقلت النائب في المجلس التشريعي، حسني البوريني، والأسير المحرر، مناضل سعادة، الذي أمضى أكثر من 15 عاما في سجون الاحتلال  والأسرى المحررين، الشيخ ضرار حمادنة، أدهم الشولي والشيخ عمر دراوشة.  وشملت موجة الاعتقالات أيضا، مواطنين من بلدات "طلوزة"، و"قريوت" و"الخضر" ببيت لحم، وثلاثة  آخرين من محافظة رام الله.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ حملات دهم واعتقال يومية تطال عشرات المواطنين الفسطينيين ببلدات الضفة الغربية ومدنها بحجج وذرائع مختلفة.

 

 

 

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