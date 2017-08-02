مسلحون ومدنيون يغادرون لبنان إلى سوريا

استنادا إلى ما نقله مراسل "سكاي نيوز"، فإنّ الحافلات شرعت في نقل مسلحي "جبهة النصرة" واللاجئين السوريين من تلال "عرسال" اللبنانية إلى سوريا، تنفيذا للمرحلة الرابعة من الاتفاق المذكور.

وأضاف المراسل أنّ أكثر من 33 حافلة عبرت حاجز وادي حميد في عرسال باتجاه جرود البلدة حيث نقطة التجمع الأخيرة قبل الانطلاق دفعة واحدة إلى داخل الأراضي السورية ثم إلى إدلب.

وغداة منتصف ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، انطلقت عملية تبادل المحتجزين بين ميليشيات حزب الله وجبهة النصرة، بتسليم أربعة موقوفين لدى الأمن العام اللبناني، مقابل تسليم ثلاثة من عناصر الميليشيات.

وأتى الاتفاق التبادل بعد أيام من المعارك بين ميليشيات "حزب الله" ومسلحي "جبهة النصرة"، في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، التي تضم "عرسال" في الجانب اللبناني و"القلمون" السورية.