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158 مستوطنا صهيونيا يقتحمون الأقصى

نشر يوم 2017/08/02 977 0 ليلى عيد 158 مستوطنا صهيونيا يقتحمون الأقصى

اقتحم 158 مستوطنا صهيونيا، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى في القدس الشرقية، من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، وبحراسة قوات الكيان الصهيوني.

حسب ما أفادت به قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فإنّ الصهاينة اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، بحراسة من شرطة الكيان الصهيوني.

وحسب المصدر نفسه، سبق وأن اقتحم 1079  مستوطنا الأقصى، الثلاثاء، مشيرا إلى أن ذلك يتم في الفترة الصباحية وبعد صلاة الظهر.

من جهتها، طالبت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بوقف هذه الاقتحامات وسط اكتفاء شرطة الكيان بدور المتفرج.

 

 

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