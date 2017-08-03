حفتر يأمر بالتصدي لأي سفن تدخل مياه ليبيا دون إذن من الجيش

وحسب ما أفادبه موقع "أخبار ليبيا الأن" فإن الجنرال حفتر أصدر تعليمات للقواعد البحرية الليبية في طبرق، بنغازي، رأس لانوف، طرابلس بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية دون إذن من الجيش، مستثنيا السفن التجارية المصرح لها بالدخول.

للإشارة، جاء قرار حفتر بعد إعلان الناطق باسم البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الليبية أيوب قاسم عن وصول السفينة الإيطالية "كوماندانتي بروزيني" إلى قاعدة طرابلس البحرية أمس الاربعاء، في زيارة عمل لمدة 5 أيام.

وأعلن البرلمان الليبي أمس الاربعاء، عن رفضه الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة من قبل المجلس الرئاسي مع إيطاليا.