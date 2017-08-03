أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عربية

روسيا تعلن وقف إطلاق النار شمال حمص الخميس

نشر يوم 2017/08/03 1 0 ليلى عيد روسيا تعلن وقف إطلاق النار شمال حمص الخميس
أعلن، إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن وقف إطلاق النار في المنطقة شمال مدينة "حمص" السورية بدءً من منتصف نهار اليوم (التاسعة بتوقيت غرينتش).

في تصريحات بثتها قناة روسيا 24، أبرز المسؤول الروسي تجسيد اتفاق بين المعارضة السورية ووزارة دفاع روسيا لإقامة منطقة عدم تصعيد جديدة بحمص.

وحسب تصريحات "كوناشينكوف"، فإنّ منطقة عدم التصعيد الجديدة تضم 84 تجمعاً سكنياً، ويقطنها أكثر من 147 ألف شخص.

 

 

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا