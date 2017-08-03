روسيا تعلن وقف إطلاق النار شمال حمص الخميس

في تصريحات بثتها قناة روسيا 24، أبرز المسؤول الروسي تجسيد اتفاق بين المعارضة السورية ووزارة دفاع روسيا لإقامة منطقة عدم تصعيد جديدة بحمص.

وحسب تصريحات "كوناشينكوف"، فإنّ منطقة عدم التصعيد الجديدة تضم 84 تجمعاً سكنياً، ويقطنها أكثر من 147 ألف شخص.