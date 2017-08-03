اليمن: 7 ملايين شخص على وشك المجاعة

حسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الانسانية الأممي، فإنّ هاجس المجاعة يهدّد 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة، يشكون سوء التغذية.

وأضاف التقرير ذاته، أنّ ثلث السكان بحاجة إلى المساعدة الانسانية والحماية، موضحا إلى أن كل شيىء أصبح مطلوبا وبشكل عاجل في اليمن كالمأوى والغذاء والمياه، بالإضافة إلى الخدمات الصحية.

وتطرق التقرير إلى القصص الإنسانية لبعض العائلات النازحة والبالغ عددها 407 عائلة، تجمعت في مخيم خارج مدينة خمر بمحافظة عمران، مضيفا إلى أنه منذ تصاعد النزاع في اليمن، فر أكثر من 3 ملايين شخص من ديارهم بحثا عن الأمن، في حين لايزال حوالي مليون شخص في عداد المشردين في جميح أنحاء اليمن.

من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الكبير من تفشي وباء الكوليرا في العالم.