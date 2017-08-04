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الكونغرس يلوّح بوقف مساعدات السلطة الفلسطينية

نشر يوم 2017/08/04 1213 0 فتيحة سويسي/ عمر تدريست الكونغرس يلوّح بوقف مساعدات السلطة الفلسطينية
أقرت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، اليوم الجمعة، مشروع قانون يقضي بوقف مساعدات مالية سنوية قيمتها 300 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، في حال إستمرت الأخيرة في صرف مبالغ مالية على عائلات الشهداء والأسرى.

 صوّتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بغالبية 17 صوتا مقابل 4 لمشروع القانون، في ظل ترحيب مجموعة الضغط الموالية للكيان الصهيوني "ايباك" التي دعت لتعجيل إصدار القانون.

 

إلى ذلك، أعلن عن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غويتيراس" زيارة إلى الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثة أيام، بدءً من 28 أوت الحالي.

ونقلت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، عن دبلوماسيين قولهم، إنّ "أنطونيو غويتيراس" سيجري خلال زيارته محادثات مع وزراء في حكومة الاحتلال قبل أن ينقل إلى رام الله بالضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني  "محمود عباس"، ثم إلى قطاع غزة حيث تدير الامم المتحدة برنامج مساعدات.

وتأتي هذه الزيارة كمحاولة لاحياء عملية السلام بين الصهاينة والفلسطينيين بعد فشل كل المفاوضات السابقة.

 

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