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رئيس البرلمان العربي يدعو العالم لكبح الكوليرا باليمن

نشر يوم 2017/08/04 1775 0 أمينة ج رئيس البرلمان العربي يدعو العالم لكبح الكوليرا باليمن
دعا رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي للتدخل بغرض السيطرة على وباء الكوليرا المتفشي باليمن.

 في بيان أصدره اليوم، طالب، السلمي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الأممي  ومنظمات الإغاثة العربية والإسلامية والدولية، بدعم جهود مكافحة الأوبئة وإيصال المساعدات للمناطق المتضررة جراء تفشي وباء الكوليرا في اليمن،  لمنع تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة هناك.

وطالب رئيس البرلمان العربي، بوضع حد للأعمال المعيقة للجهود الإنسانية التي يقوم بها الحوثيون وأتباعهم في اليمن، خاصة عمليات حجز ونهب المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المخصصة للشعب اليمني معتبرا ذلك مخالفة صارخة للقوانين والاتفاقيات الدولية.

للإشارة، يشهد اليمن تفشيا لوباء الكوليرا الذي يعتبر الأسوأ من نوعه على الإطلاق في العالم.

 

 

 

 

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