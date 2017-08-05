الحوثيون يعلنون مقتل 12 مدنيا إثر قصف جوي للتحالف شمالي اليمن

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، سبأّ، التي تديرها الجماعة أن 12 مواطنا قتلوا، وأصيب 10 آخرون، بينهم نساء وأطفال، بغارتين شنهما طيران التحالف، على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

ونقلت الوكالة عن مصدر محلي بالمحافظة قوله، أن الطيران إستهدف بغارة منزل المواطن في منطقة محضة بمديرية الصفراء، ما أدى إلى مقتل 9 مواطنين بينهم 4 أطفال و4 نساء وإصابة 3 آخرين.

أضاف المصدر، أن طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، إستهدف بغارة سيارة مواطن في منطقة بركان بمديرية رازح قتل على إثرها 3 مواطنين وإصابة 7 آخرين.

وتشن طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية، الجارة لليمن غارات جوية على أهداف للحوثيين وحلفائهم منذ 26 مارس 2015. وعادة ما يسقط ضحايا من المدنيين جراء غارات للتحالف العربي في اليمن.



