لبنان لن يتعاون مع سوريا ضدّ "داعش"

في تصريحات نشرها موقع "رويترز"، نفى المصدر المذكور ما ورد اليوم في تقرير نشرته الصحيفة اللبنانية "الجمهورية"، بحدوث تنسيق عسكري مباشر بين الجيشين فيما يخص الهجوم المقبل على التنظيم الإرهابي.

وأضاف المصدر ذاته أنّ الجيش اللبناني يمتلك ما يكفي من القدرات العسكرية لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي و إلحاق الهزائم به دون أي دعم إقليمي أو دولي.

ويعتبر وجود مقاتلي الدولة الإسلامية وجبهة النصرة على الحدود اللبنانية، من أكبر التداعيات العسكرية على لبنان من الحرب الأهلية السورية.

وأجبر هجوم شنته الشهر الماضي جماعة حزب الله، والذي يعتبر حليف استراتيجي للرئيس السوري، بشار الأسد، متشددي تنظيم "جبهة النصرة" على مغادرة منطقة تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا بموجب اتفاق إجلاء.