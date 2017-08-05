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العاهل الأردني يزور فلسطين هذا الإثنين

نشر يوم 2017/08/05 4 0 ليلى عيد العاهل الأردني يزور فلسطين هذا الإثنين
أعلن مسؤولون فلسطينيون، اليوم السبت، عن زيارة مرتقبة للعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني للأراضي الفلسطينية الاثنين القادم، للقاء الرئيس محمود عباس.

صرح القيادي محمد اشتية من حركة فتح، لـ "وكالة فرانس برس"، أنّ العاهل الأردني سيزور رام الله للقاء عباس، لبحث الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لعملية السلام.

وذكر مسؤول فلسطيني عالي المستوى، أنّ لقاء العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس أبو مازن سيستغرق ثلاثا الى أربع ساعات.

وتأتي زيارة العاهل الأردني عقب أحداث المسجد الأقصى الشهر الماضي، إثر نصب إسرائيل بوابات لكشف المعادن وكاميرات مراقبة عند مداخله في القدس الشرقية المحتلة، والتطورات اللاحقة، بينها مقتل أردنيين برصاص حارس أمني في سفارة الكيان الصهيوني بالأردن، وما نجم عنها من توترات بين الأردن والكيان الصهيوني.

يذكر أنّ الأردن يتولى مسؤولية الإشراف على المسجد الاقصى وترميمه من خلال الأوقاف الإسلامية.

وتعدّ هذه الزيارة الخامسة من نوعها للعاهل الاردني إلى الأراضي الفلسطينية، بعد الزيارة التي قام بها إلى رام الله عام 2012.

 

 

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