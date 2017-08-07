موريتانيا تغيّر العلم وتلغي مجلس الشيوخ

كان الناخبون في موريتانيا أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء، الذي أجري أمس الأول على تعديلات دستورية، تتضمن إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني، حيث بلغت نسبة الإقبال نحو 53%.

وفي وقت سابق اقترح رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، هذه التعديلات الدستورية، ومرّر مجلس النواب التعديلات، لكن مجلس الشيوخ لم يقرّها، ودعا الرئيس الموريتاني عقب ذلك إلى إجراء استفتاء بالخصوص.

وعرض الاستفتاء على المواطنين الموريتانيين تقرير ما إذا يتعين أم لا إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس محلية، وجمع عدد من المنظمات الدينية في واحدة، وأيضا إضافة البيئة إلى مجال عمل المجلس الاجتماعي الاقتصادي.

أما علم البلاد، فاقترح إضافة خطوط حمراء في أعلاه وأسفله، ترمز إلى دماء المقاتلين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960.

وكانت لجنة الانتخابات المستقلة في موريتانيا أعلنت أن غالبية المشاركين في الاستفتاء وافقوا على التعديلات الدستورية التي اقترحتها الأغلبية الحاكمة وعدد من أحزاب المعارضة.

وصرح رئيس هذه اللجنة، عبد الله ولد أسويد أحمد، أنّ 85.61 % من الناخبين الموريتانيين صوتوا لصالح التعديلات الدستورية التي تقضي بإلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس محلية، وإحداث تغيير في العلم الوطني، ودمج بعض المؤسسات الدستورية في هيئة واحدة.