اليونيسف: مقتل 200 طفل باليمن منذ بداية العام

حسب ما نقلته وكالة رويترز، تأتي تصريحات "ميريتشل ريلانيو" المسؤولة الأممية للطفولة (اليونيسف) في اليمن، أياما بعد اتهام الحوثيين للتحالف العربي بشنّ غارة أدت لمقتل 12 مدنياً، بينهم أطفال في إحدى ضواحي مدينة صعدة شمالي البلاد.

وأضافت "ريلانيو"، أنه تم التحقق من تجنيد واستخدام 377 طفلاً خلال العام الجاري، مشيرةً إلى "أن الأرقام الحقيقية قد تكون أكبر من المعلنة".

ولم تحدد المسؤولة الأممية المحافظات التي شهدت تلك الحوادث ولا الجهات التي تقف خلفها.

وحسب تصريحات اليونيسف، فإن الحرب في اليمن أدت لمقتل 1546 طفل على الأقل، وإصابة 2450 آخرين بتشوهات.