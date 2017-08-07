العراق: البرلمان يقرر دمج المحليات مع التشريعيات

ذكرت قناة "العراقية" أنّ البرلمان العراقي زكّى دمج انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب في الموعد نفسه المقرر دستوريا للانتخابات البرلمانية.

وكان من المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات في سبتمبر المقبل، لكن دمجها مع الانتخابات البرلمانية يعني تأجيلها إلى شهر أفريل المقبل.

وذكر مصدر برلماني عراقي أنّ "البرلمان صوت على إلزام الحكومة بتوفير بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وعودة النازحين وبالإمكان تأجيلها في بعض المحافظات في حال عدم توفر الظروف المناسبة".

وأوضح المصدر أنّ "البرلمان قرر خفض نسبة القاسم الانتخابي في مشروع قانون انتخابات المحافظات والأقضية المثيرة للجدل من 1.9 إلى 1.7، كما قرر أيضا تأجيل التصويت على بقية فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد انسحاب أعضاء "التحالف الكردستاني" لاعتراضهم على فقرة تخص محافظة كركوك".

وتجرى الانتخابات البرلمانية في العراق في نهاية أفريل كل أربع سنوات لاختيار ممثلي الشعب في دورة برلمانية جديدة.