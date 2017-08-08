ميليشيات الحوثي تفشل في إطلاق صاروخ باليستي نحو السعودية

حسب ما ذكرته مصادر إعلامية، فإنّ الصاروخ سقط بالمياه الدولية في البحرالأحمر، ولم يحدث أي أضرار تذكر.

واعترضت منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" التابعة للتحالف العربي، صاروخاً باليستياً في سماء مأرب، أطلقته ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع، عبد الله صالح، باتجاه المدينة.

وقصفت البوارج الحربية لقوات التحالف، ليلة أمس ، معسكراً يسيطرعليه الانقلابيون بضاحية مدينة باجل شرق الحديدة.

وتجددت المعارك في الساعت الأولى من صباح اليوم بجبهة المصلوب غرب محافظة الجوف بعد هدوء حذر لأيام عدة.

وحسب ما ذكره مصدر في المقاومة الشعبية، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع من جهة ثانية، في منطقتي وقز والغرفة غرب مديرية المصلوب، ونطقتي حام ومزوية في مديرية المتون المجاورة.

وخلفت المواجهات قتلى وجرحى وهروب العشرات من المتمردين من مواقعهم.