القضاء على إرهابيين اثنين والقبض على آخر بالقصرين في تونس

ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي والمكلف بالإعلام بالإدارة العامة للحرس الوطني التونسي العميد خليفة الشيباني، قوله "أن وحدات خاصة تابعة للحرس الوطني قضت على ارهابيين اثنين وحجزت أسلحة خلال كمين نصبته مساء أمس لمجموعة ارهابية بجبل بيرينو بولاية القصرين غرب البلاد، فيما تم القبض على آخر وهو في حالة حرجة بعد اصابته بطلق ناري".

والأسلحة التي تم حجزها هي 3 قطع من نوع "كلاشينكوف" مؤكدا أنه لم يتم إلى حد الآن تحديد هوية الارهابيين القتيلين اللذين سقطا اثر نصب قوات الحرس الوطني كمينا للمجموعة الارهابية.

وأوضحت الوكالة أن الناطق الرسمي شدد على عدم تسجيل أية إصابات في صفوف قوات الحرس الوطني التونسي التي تواصل حاليا هذه العملية وتقوم بتمشيط للمنطقة الجبلية.