اعتقال 31 فلسطينيا من الضفة الغربية

وذكرت المصادر ذاتها نقلا عن نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين من محافظة قلقيلية و2 من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم وذلك بعد إصابتهما بالرصاص، كما اعتقلت 4 من بلدة تقوع وفلسطينيا آخر من مخيم العزة.

وأضاف نادي الأسير، أن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينيين من محافظة الخليل و3 آخرين من محافظة طولكرم، بينما اعتقل أسيرين محررين من محافظة نابلس.

وفي السياق ذاته أشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال اعتقل فلسطينيا من ساحات المسجد الأقصى واعتقل 3 أطفال من حي الثوري في القدس تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاما وأطلق سراحهم بعد ساعات من الاعتقال.