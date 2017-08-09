إعفاء 80 دولة من رسوم تأشيرات الدخول إلى قطر

ونشرت هيئة السياحة القطرية، قائمة الدول المعنية بالإعفاء مُقسّمة إلى قسمين، حيث تضم القائمة الأولى 47 دولة، يمكن لمواطنيها دخول قطر دون ترتيبات مُسبقة، ويمكنهم الحصول على تأشيرة سارية المفعول لمدة 30 يوماً لدى وصولهم إلى قطر، ويمكن استخدامها لعدة زيارات .

أما القائمة الثانية فتتضمن 33 دولة، يمكن لمواطنيها الحصول أيضا على تأشيرة لدى وصولهم إلى قطر، تبلغ مُدتها 180 يوماً ولعدة زيارات، وتمنح حاملها الحق للبقاء في قطر لمدة 90 يوماً. ويلاحظ خلو قائمة الدول المعنية بالإعفاء، من دول المغرب العربي، حيث أنّ معظم الدول المعفاة هي من أوروبا الوسطى والشرقية وجنوب أمريكا وآسيا.

للإشارة، جاء هذا القرار في إطار الخدمة الجديدة التي أطلقتها الدوحة لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول إلى قطر.

وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالإعفاء من رسوم تأشيرة الدخول إلى قطر :







