بنك الدم باليمن مهدد بوقف النشاط لنقص التمويل

وأضاف نفس المتحدث ، أن منظمة الصحة العالمية تحاول من جهتها المساعدة من خلال إرسال مزيد من الإمدادات لهذا البنك، الذي يساهم كثيرا في علاج المصابين في الحرب التي تدور رحابها في اليمن.

من جهته قال الدكتور عدنان الحكيمي، مدير المركز الوطني لنقل الدم، إن الأزمة ظهرت بعد أن أبلغت منظمة أطباء بلا حدود الطبية الفرنسية البنك بوقف مساعدتها ، مشيرا إلى أن المركز يعاني من نقص تام في الإمدادات بما في ذلك المحاليل الطبية وأكياس الدم والمستلزمات الأخرى.

وأضاف أن المركز وجه نداء لكل جماعات المجتمع المدني ورجال الأعمال، وأي شخص حريص على العمل الخيري لإنقاذ أرواح المرضى والجرحى والمصابين حتى لا يتوقف المركز عن العمل.

يذكر أن اليمن يشهد حربا أهلية منذ عامين أدت إلى سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل، وتشريد أكثر من ثلاثة ملايين شخص وتدمير معظم البنية الأساسية للبلاد بما في ذلك النظام الصحي.