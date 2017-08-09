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الجيش التونسي يلقي القبض على ارهابي ثالث بالقصرين

نشر يوم 2017/08/09 167 0 إكرام قرمي الجيش التونسي يلقي القبض على ارهابي ثالث بالقصرين
ألقى الجيش التونسي، فجر اليوم، القبض على إرهابي خطير في جبل بيرينو بالقصرين بتونس.

صرح "خليفة الشيبان"، الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني "لشمس آف آم التونسية"،   اليوم الأربعاء، أن قوات الحرس الوطني قضت على إرهابيين إثنين في جبل بيرينو بالقصرين بتونس، كما تم القبض على ثالث إرهابي، لكن حالته الصحية حرجة جدا بسبب إصابته من قبل وحدات الحرس، حيث تمت العملية في الساعات الأولى من فجر اليوم، إثر عمليات تمشيط، وهدا ردا على الفيديو الذي تم نشره لعملية إغتيال "الراعي خليفة السلطاني".

وأضاف ذات المتحدث، أن هذا العمل الجبار جاء ردا على كافة المشككين في كفاءة المؤسسة الأمنية ونحن نعمل من أجل تونس".

للإشارة، لم يتم تسجيل إصابات في صفوف أعوان الحرس الوطني، وتم حجز 3 بنادق صيد وسلاح كلاشنكوف.

 

 

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