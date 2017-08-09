الصحة السعودية: لا وجود للحالات الوبائية بين الحجاج

حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة في بيان لها: "إنها تركز في مقدمة أولوياتها على النواحي الوقائية لحجاج بيت الله الحرام وتتابع المستجدات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية ومراكز مراقبة الأمراض الدولية".

وأضافت الوزارة أنها اتخذت العديد من الإجراءات، منها إصدار الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الحجاج القادمين، بالإضافة إلى تفعيل مراكز المراقبة الصحية لمنافذ دخول الحجاج.

وأشار نفس المصدر إلى أن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الصحية، بلغ منذ الأول من ذو القعدة وحتى اليوم الأربعاء 443903 حاجا من 48 دولة، فيما بلغت النسب العامة لالتزام الحجاج باللقاحات الوقائية نحو 86 بالمئة للحمى الشوكية و100 في المئة للحمى الصفراء وشلل الأطفال.

وأكدت الوزارة استمرارها في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية وكافة الإسعافات لضيوف الرحمن من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بمكة المكرمة والمراكز الصحية بالحرم المكي.